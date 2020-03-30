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Общество и люди

Настоящая жесть: в Киеве на пустырь выбросили тысячи батареек

10:03 30 марта 2020 229
Отработанные батарейки
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Киеве неизвестные вывезли и выбросили в районе второй лодочной станции на Троещине огромное количество использованных батареек, только одна из которых способна загрязнить 20 квадратных метров земли.

Об этом сообщают в соцсетях на страничке Los Solomas / Соломенский район. «На Троещине знакомые гуляли с собакой в районе 2й лодочной станции и обнаружили такую вот находку. Получается, что сознательные граждане собирали батарейки и куда-то их централизованно Сдавали, а какая-то нелюдь решила, что таким образом их можно утилизировать», — говорится в комментарии к фотографиям, выложенным в Facebook.

Известно, что отработанные батарейки разлагаются чуть ли не сотню лет, загрязняя окружающую среду тяжелыми металлами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Верховной Раде были зарегистрированы законопроекты, вводящие штрафы за неправильную утилизацию опасных отходов.

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