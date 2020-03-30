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Настоящая жесть: в Киеве на пустырь выбросили тысячи батареек
В Киеве неизвестные вывезли и выбросили в районе второй лодочной станции на Троещине огромное количество использованных батареек, только одна из которых способна загрязнить 20 квадратных метров земли.
Об этом сообщают в соцсетях на страничке Los Solomas / Соломенский район. «На Троещине знакомые гуляли с собакой в районе 2й лодочной станции и обнаружили такую вот находку. Получается, что сознательные граждане собирали батарейки и куда-то их централизованно Сдавали, а какая-то нелюдь решила, что таким образом их можно утилизировать», — говорится в комментарии к фотографиям, выложенным в Facebook.
Известно, что отработанные батарейки разлагаются чуть ли не сотню лет, загрязняя окружающую среду тяжелыми металлами.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Верховной Раде были зарегистрированы законопроекты, вводящие штрафы за неправильную утилизацию опасных отходов.
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