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Что делать, чтобы не заплыть жиром на карантине: секреты знаменитостей (фото)

Карантин заставил тысячи украинцев сбавить обороты и оставаться дома, работать удаленно. Привычный график и темп жизни кардинально меняется, снижается физическая активность, поскольку фитнес-клубы и спортзалы также прекратили работу. Плюс неопределенность и чувство страха могут спровоцировать стресс, который многие любят заедать. Один из самых распространенных вопросов сейчас: как правильно организовать свое время, чтобы не сбить график сна и питания, не набрать лишние килограммы, сохранить хорошие форму и настроение.

В это время важно не расслабляться и не позволять себе лениться, даже дома нужно четко планировать время и задачи.

«Да, я вижу и понимаю, как это происходит. Дети, муж каждые 30 минут ходят к холодильнику в поисках перекуса. Но я советую делать так — если вы, например, в обычной жизни привыкли питаться три раза в день — утром, в обед и вечером — придерживайтесь этого режима», — советует тайм-менеджер Юлия Бойко в программе «Ранок з Україною».

Кроме того, в домашних условиях крайне важно придерживаться рабочего распорядка и даже дресс-кода! Макияж и одежда создадут нужное настроение.

«Если вы ходите в спортивном костюме или пижаме, пытаетесь решить рабочие вопросы в ноутбуке, не вставая с постели, — это расслабляет, и уже хочется потянуться за чашкой чая», — говорит Юлия.

Тайм-менеджер Юлия Бойко рекомендует и в домашних условиях соблюдать рабочий график

Такого же мнения придерживается блогер и предприниматель Ярослава Гресь, которая на карантине продолжает трудиться, поэтому нашла способ, как занять четверых детей. Она советует вставать каждое утро рано — будто вы собираетесь идти на работу. Совершать обычные процедуры, завтракать и приниматься за дело, как в офисе.

«Я надеваю красивое платье, делаю макияж, прическу и иду… в другую комнату, где организовано рабочее пространство. Работаю, как в обычном графике. Старшие дети ежедневно учатся, ими занимается мама-педагог. А вечера и выходные мы проводим все вместе», — говорит Ярослава.

Ярослава Гресь и во время карантина продолжает трудиться

Стоит позаботиться и о рабочем месте. Желательно, чтобы оно было отдельно от кровати и кухонного стола. И еще один совет: во время работы, даже если вы дома, не отвлекайтесь на бытовые дела. Иначе вы быстро устанете и точно захотите вкусненького. А питаться лучше здоровой пищей и маленькими порциями.

«Пять-шесть раз в день, маленькими порциями, — советует диетолог Борис Скачко на канале „Украина“. — В принципе, это не даст возможности переесть, а соответственно — набрать лишний вес».

Чтобы не поправиться на карантине, Борис Скачко рекомендует есть часто, но маленькими порциями

И конечно, нельзя забывать о спорте! Ваш организм будет благодарен даже за 15-минутную зарядку.

«Спортивные упражнения немного отвлекут самого человека, дадут заряд новой энергии и пробуждения новых гормонов в Украине», — рекомендует фитнес-тренер Александр Шепель.

Поэтому залог хорошей фигуры — правильный распорядок дня и мотивация. Ведь карантин закончится, а впереди лето и пляжный сезон. Самое время блеснуть спортивным и подтянутым телом.

Фитнес-тренер Александр Шепель напоминает о том, что впереди пляжный сезон, поэтому спортивные упражнения во время карантина совсем не помешают

Актриса Ольга Сумская как раз решила использовать время вынужденного карантина, чтобы привести себя в идеальную форму. Народная артистка Украины, фигура которой вызывает восхищение, призналась, что на самом деле мечтает сбросить 10 килограммов, которые мастерски маскировала под нарядами.

«Это, может, и не заметно, но я знаю, где и что лишнее. Я поставила себе цель избавиться от 10 килограммов. За помощью обратилась к диетологу, который разработал для меня индивидуальную систему питания. Сейчас как раз есть время готовить и питаться по графику», — рассказала «ФАКТАМ» Ольга Сумская.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

Настя Каменских заменила тренировки в зале на домашние и делится своим опытом в сети. Певица выступила в качестве фитнес-тренера онлайн, показав часовую тренировку. Настя советует заниматься именно утром, когда организм наиболее восприимчив к сжиганию жира.

Настя советует тренироваться именно утром, когда организм наиболее восприимчив к сжиганию жира. Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Тренировки на свежем отдыхе с дочерью Алисой проводит и певица Оля Полякова. А расслабляться Оля советует массажами и сауной. У себя дома она построила целую спа-студию с баней и японской сауной.

«Для меня этот карантин невероятный подарок. Посмотрите, какое солнце! Это классно — быть в релаксе и не работать», — говорит Оля.

«Для меня этот карантин невероятный подарок», - говорит Оля Полякова. Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

А балерина Екатерина Кухар, которая вместе с мужем Александром Стояновым находятся на самоизоляции после поездки в Таиланд, советует побеспокоится и о бодрости духа. Чтобы не паниковать и не вдаваться в уныние, лучше смотреть на ситуацию с юмором.

«Знакомая мне прислала смешную картинку с вариантами последствий карантина: +10 кг, беременность, развод, все варианты верны», — смеясь, рассказала «ФАКТАМ» Екатерина Кухар.

Балерина Екатерина Кухар вместе с мужем Александром Стояновым находятся на самоизоляции после поездки в Таиланд

Конечно, такие варианты подходят далеко не всем, и чтобы избежать неприятных последствий, лучше сохранять режим и не расслабляться.

«Обязательно вставать очень рано, принимать контрастный душ, делать зарядку, продумывать свое меню на целый день. Обязательно нужно делать зарядку. Любую, которая по душе именно вам — кардио, силовые, йога, беговая дорожка или фитнес. Важно, получать удовольствие и выплескивать свою энергию. Спорт всегда заряжает хорошим настроением и отвлекает от грустных мыслей», — говорит Екатерина Кухар.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» народный артист Павел Зибров рассказал, как спасается от коронавируса с помощью чеснока и самогона.

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