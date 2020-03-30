Украина

Заседания парламентских комитетов проводят на свежем воздухе: в сети показали фото

Утром в понедельник, 30 марта, заседание Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, на котором планировали рассмотреть законопроект «о банках», касающийся, в том числе и национализированного «ПриватБанка», было заблокировано из-за неявки народных депутатов — его начало перенесли с 9:00 на 13:00.

Фото из-под парламента, где были выставлены стулья для членов комитета, в сеть выложил Ярослав Железняк, сообщивший о том, что кворума нет.

Тем временем народный депутат Украины Егор Чернев опубликовал список парламентариев, не пришедших утром на заседание.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в повестке дня пленарного заседаний парламента 30 марта вопроса о банках нет, зато есть пункт о сокращении сроков подачи альтернативных проектов законов.

Фото Ярослава Железняка.

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