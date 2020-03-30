27.98 / 28.61 30.50 / 31.49
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Заседания парламентских комитетов проводят на свежем воздухе: в сети показали фото

10:59 30 марта 2020 220
Стулья перед Верховной Радой
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Утром в понедельник, 30 марта, заседание Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, на котором планировали рассмотреть законопроект «о банках», касающийся, в том числе и национализированного «ПриватБанка», было заблокировано из-за неявки народных депутатов — его начало перенесли с 9:00 на 13:00.

Фото из-под парламента, где были выставлены стулья для членов комитета, в сеть выложил Ярослав Железняк, сообщивший о том, что кворума нет.

Тем временем народный депутат Украины Егор Чернев опубликовал список парламентариев, не пришедших утром на заседание.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в повестке дня пленарного заседаний парламента 30 марта вопроса о банках нет, зато есть пункт о сокращении сроков подачи альтернативных проектов законов.

Фото Ярослава Железняка.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Алексей Теплый

Теплый Алексей 2020: открытки и поздравления с Днем ангела

Путин

Будет еще хуже: в России рассказали, кто может прийти к власти в РФ после Путина

Сбежавший из Борисполя украинец

Вывезенный из Вьетнама украинец, сбежавший из Борисполя, извинился за маты в адрес Украины

Аэропорт в Лиссабоне

В Португалии из-за миграционной службы умер украинец: что произошло

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер