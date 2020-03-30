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Коронавирус, социалка, банки: онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 30 марта (видео)
В понедельник, 30 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты Украины рассмотрят проекты закона, касающиеся борьбы с пандемией коронавируса, а также увольнение и назначения министров здравоохранения, финансов, а также энергетики и защиты окружающей среды.
Так называемого законопроекта «о банках» в повестке дня нет. Вместо него есть пункт о сокращении сроков подачи альтернативных проектов законов. Также в повестке дня нет законопроекта о создании в Украине рынка земли. Оба эти вопроса связаны с выделением Украине кредита от Международного валютного фонда.
Заседание начнется в 14:00. Окошко с видеотрансляцией появится незадолго до его начала.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что парламентарии намерены принять проект, который предоставит комитетам парламента возможность работать онлайн.
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