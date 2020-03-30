27.98 / 28.61 30.50 / 31.49
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

СБУ нагрянула с обысками в мэрию Запорожья: что происходит

12:01 30 марта 2020 29
СБУ нагрянула с обысками в мэрию Запорожья: что происходит
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Оперативники СБУ утром 30 марта пришли с обысками в Запорожский городской совет. Как сообщили в пресс-центре спецслужбы, оперативные действия осуществляются в рамках уголовного производства о злоупотреблениях с коммунальной собственностью.

Фигурантами производства являются заместитель мэра Запорожья Сергей Мишко и начальник управления земельных ресурсов Юлия Сколибог.

Обыски состоялись и по месту жительства этих чиновников.

По информации пресс-центра СБУ, речь идет о махинациях с коммунальной землей, в результате которых местный бюджет недополучил более 50 млн гривен.

Во время следственных действий правоохранители изъяли документацию, которая стала основанием для государственной перерегистрации участков, а также электронные носители информации, содержащие сведения для досудебного расследования.

Напомним, в начале года СБУ проводила обыски в Международном аэропорту «Запорожье». По их итогам было объявлено о подозрении бывшему руководителю аэропорта, который, по версии прокуратуры, причинил ущерб предприятию на сумму более 1,5 млн гривен

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Алексей Теплый

Теплый Алексей 2020: открытки и поздравления с Днем ангела

Сбежавший из Борисполя украинец

Вывезенный из Вьетнама украинец, сбежавший из Борисполя, извинился за маты в адрес Украины

Путин

Будет еще хуже: в России рассказали, кто может прийти к власти в РФ после Путина

Алексей Теплый

День ангела Алексея: красивые открытки и поздравления

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер