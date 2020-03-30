Происшествия

СБУ нагрянула с обысками в мэрию Запорожья: что происходит

Оперативники СБУ утром 30 марта пришли с обысками в Запорожский городской совет. Как сообщили в пресс-центре спецслужбы, оперативные действия осуществляются в рамках уголовного производства о злоупотреблениях с коммунальной собственностью.

Фигурантами производства являются заместитель мэра Запорожья Сергей Мишко и начальник управления земельных ресурсов Юлия Сколибог.

Обыски состоялись и по месту жительства этих чиновников.

По информации пресс-центра СБУ, речь идет о махинациях с коммунальной землей, в результате которых местный бюджет недополучил более 50 млн гривен.

Во время следственных действий правоохранители изъяли документацию, которая стала основанием для государственной перерегистрации участков, а также электронные носители информации, содержащие сведения для досудебного расследования.

Напомним, в начале года СБУ проводила обыски в Международном аэропорту «Запорожье». По их итогам было объявлено о подозрении бывшему руководителю аэропорта, который, по версии прокуратуры, причинил ущерб предприятию на сумму более 1,5 млн гривен

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