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Удачный день, но не для всех: гороскоп на 31 марта для всех знаков зодиака

12:23 30 марта 2020 136
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Вторник, 31 марта, — хороший день для тех, кто хочет узнать много нового.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 31 марта для всех знаков зодиака.

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Овен

Постарайтесь довести все свои начатые дела до логического конца, скоро не будет времени.

Телец

В сети можно легко завязать полезные деловые знакомства, не стоит отказываться от разговоров.

Близнецы

День принесет вам недоразумения и разногласия как в профессиональном плане, так и дв личном.

Рак

У Раков может получиться неловкий момент, связанный с неудачной шуткой.

Лев

Задуманное дело в этот вторник даст достойный результат, запланированный разговор пройдет великолепно.

Дева

Удачный день. В партнерских и профессиональных связях будет легко найти золотую середину.

Весы

Возможны недомолвки и конфликты со второй половиной, поэтому будьте терпимее, если не хотите ссор.

Скорпион

Напряженный и самый сложный день этой недели. Вам будет нелегко сосредоточиться на текущих делах.

Стрелец

Не стоит делать крупные покупки, трата денег может оказаться бессмысленной.

Козерог

К любому делу подойдите дотошно и основательно. Не гонитесь за быстрым успехом.

Водолей

День хорошо подходит для того, чтобы начать совершенно новое дело, которое в будущем позволит вам проявить свои таланты.

Рыбы

В этот день у вас появится шанс помириться с тем, с кем вы давно в ссоре.

Хорошего вам дня!

Ранее мы публиковали лунный календарь на эту неделю.

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