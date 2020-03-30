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Удачный день, но не для всех: гороскоп на 31 марта для всех знаков зодиака
Вторник, 31 марта, — хороший день для тех, кто хочет узнать много нового.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 31 марта для всех знаков зодиака.
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Овен
Постарайтесь довести все свои начатые дела до логического конца, скоро не будет времени.
Телец
В сети можно легко завязать полезные деловые знакомства, не стоит отказываться от разговоров.
Близнецы
День принесет вам недоразумения и разногласия как в профессиональном плане, так и дв личном.
Рак
У Раков может получиться неловкий момент, связанный с неудачной шуткой.
Лев
Задуманное дело в этот вторник даст достойный результат, запланированный разговор пройдет великолепно.
Дева
Удачный день. В партнерских и профессиональных связях будет легко найти золотую середину.
Весы
Возможны недомолвки и конфликты со второй половиной, поэтому будьте терпимее, если не хотите ссор.
Скорпион
Напряженный и самый сложный день этой недели. Вам будет нелегко сосредоточиться на текущих делах.
Стрелец
Не стоит делать крупные покупки, трата денег может оказаться бессмысленной.
Козерог
К любому делу подойдите дотошно и основательно. Не гонитесь за быстрым успехом.
Водолей
День хорошо подходит для того, чтобы начать совершенно новое дело, которое в будущем позволит вам проявить свои таланты.
Рыбы
В этот день у вас появится шанс помириться с тем, с кем вы давно в ссоре.
Хорошего вам дня!
Ранее мы публиковали лунный календарь на эту неделю.
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