Бой Хабиб – Фергюсон может сорваться из-за коронавируса

Спорт

Поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между обладателем титула чемпиона в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и претендентом на пояс американцем Тони Фергюсоном, запланированный на 19 апреля, может быть в очередной раз сорван.

«Всех интересует вопрос, где я нахожусь. Давайте вернемся к началу. Какие были новости? В самом начале мы, находясь в АКА, тренировались около 10 дней, не зная, будем ли драться, и, если будем, в каком формате пройдет бой. И пришла информация от UFC, что бой 100 процентов не пройдет в Америке. Они сказали, что 99 процентов он пройдет в Абу-Даби. И, посоветовавшись с UFC, мы решили улететь в Эмираты. Где-то 19 или 20 марта мы вылетели в Эмираты.

Когда мы туда прилетели, нам сказали, что границы закрыты и ни один гражданин не может заезжать туда. Нам пришлось прилететь в Россию. Сейчас я в Дагестане, каждый день готовлюсь. Но не знаю, к чему я готовлюсь. Везде запрещены въезд и выезд, весь мир ушел на карантин. Сейчас до меня дошла информация, что UFC хочет провести турнир в США. Но я не могу ни улетать из России, ни залетать в США. В изоляции нахожусь. Переговоры идут, что, даже если я не могу принять участие, они проведут турнир со мной или без. Пускай организовывают, я не против. Я сторонник того, чтобы бойцы могли выступить, заработать себе на жизнь и все такое.

Как мне стало известно, они ищут соперника для Тони Фергюсона. Так как я не могу отсюда вылетать, а Тони находится в США. И здесь я нахожусь не по своей воле. Я посоветовался с UFC, они сказали, что на 99 процентов бой пройдет в Абу-Даби. Если не в Абу-Даби, то в другой части света, но не в США. Я нахожусь в недоумении. И у меня очень много вопросов", — сказал Хабиб во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

В то же время бывший чемпион UFC россиянин Олег Тактаров усомнился в искренности возмущенных высказываний своего соотечественника. «Это все вранье, можно ведь на частном самолете улететь. Частную авиацию у нас никто не запрещал. У Хабиба полно фанатов и поддержки среди бизнесменов, он в конце концов может попросить президента, чтобы его на время выпустили из России», — отметил Тактаров в комментарии Sport24.

Напомним, что это уже пятая попытка организовать поединок между Хабибом и Фергюсоном. В предыдущие разы встреча бойцов в октагоне срывалась по различным причинам.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что босс UFC Дэйна Уайт нашел новое место для боя Хабиба с Фергюсоном.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter