Больше гордиться нечем? Панин резко высказался из-за победобесия в России

Украина

Российский актер Алексей Панин, ранее заявивший, что «присоединив Крым», президент РФ Владимир Путин нарушил закон, резко высказался о российском «победобесии», передает «Гордон».

«Знаешь, в чем проблема? Каждый день они показывают, б… дь, Великую Отечественную войну. Гордиться за последние 300 лет нечем?! Раньше, когда я маленький был, мы про войну вспоминали два раза в год, а сейчас почти каждый месяц у них новые поводы. Потому что это такие скрепы…», — заявил актер.

В свою очередь журналист Дмитрий Гордон сказал, что когда был маленьким, не понимал, как смогли оболванить немцев, большинство которых поддерживали Гитлера. «А теперь, глядя вот уже шесть лет на программы „Первого канала“ и канала „Россия“, „НТВ“… Каждый день все эти годы в прайм-тайм в прямом эфире федеральных каналов Украина — в полный рост», — добавил журналист.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в одном из московских детских садиков в рамках подготовки к празднованию 9 мая повесили плакаты с окровавленными детьми в советской военной форме.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter