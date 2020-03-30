Общество и люди

Помогите бензином, а лучше деньгами: в сети показали фото хитрого афериста в Киеве

В сети рассказали о пожилом мошеннике, промышляющем обманом доверчивых водителей на проспекте Бажана в Киеве. Напомним, в Киеве аферисты «кинули» священника на полмиллиона гривен.

По словам автора поста в Facebook Дмитрия Макаренко, он лично 4 месяца назад помог деду деньгами. Тогда он рассказал ему историю, что у него отобрали квартиру, и он пытается добраться до родных во Львове.

А 30 марта мужчину встретили на том же месте, однако «легенда» поменялась — теперь мошеннику необходимо добраться в Одессу.

«Спросил, не стыдно ли ему обманывать людей, ответил, что не стыдно», — написал Дмитрий, показав фото афериста.

Напомним, с введением карантинных ограничений в Украине в сети увеличивается количество мошеннических схем, авторы которых охотятся за пенсионерами и другими легковерными гражданами.

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