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Общество и люди

Помогите бензином, а лучше деньгами: в сети показали фото хитрого афериста в Киеве

14:05 30 марта 2020 587
Помогите бензином, а лучше деньгами: в сети показали фото хитрого афериста в Киеве
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В сети рассказали о пожилом мошеннике, промышляющем обманом доверчивых водителей на проспекте Бажана в Киеве. Напомним, в Киеве аферисты «кинули» священника на полмиллиона гривен.

По словам автора поста в Facebook Дмитрия Макаренко, он лично 4 месяца назад помог деду деньгами. Тогда он рассказал ему историю, что у него отобрали квартиру, и он пытается добраться до родных во Львове.

А 30 марта мужчину встретили на том же месте, однако «легенда» поменялась — теперь мошеннику необходимо добраться в Одессу.

«Спросил, не стыдно ли ему обманывать людей, ответил, что не стыдно», — написал Дмитрий, показав фото афериста.

Напомним, с введением карантинных ограничений в Украине в сети увеличивается количество мошеннических схем, авторы которых охотятся за пенсионерами и другими легковерными гражданами.

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