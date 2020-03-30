- 15:08 Рада решила вопрос питания военнослужащих
- 15:06 «Сиди дома»: Настя Каменских записала забавный ролик о карантине на пяти языках
- 15:00 У главы Запорожского облсовета подтвердили коронавирус
- 14:53 Кличко жестко обратился к киевлянам и призвал соблюдать ограничительные меры
- 14:52 Кто из украинских топ-политиков заразился коронавирусом: полный список (обновляется)
- 14:41 Рост доллара замедлился: надолго ли
- 14:41 «Маргариновый скандал» в Николаеве: поддельные масло и сыры поставляли в 120 школ и детсадов
- 14:41 Известный вратарь, игравший против команды Лобановского, умер в 43 года
- 14:37 Возвращенные с Бали украинцы набросились на стюардессу самолета: в сеть попало видео
- 14:34 Рада провалила голосование по назначению Марченко и Степанова министрами
- 14:34 Рада уволила министров финансов и здравоохранения
- 14:32 Испания стала третьей страной, обогнавшей Китай по числу зараженных коронавирусом
Помогите бензином, а лучше деньгами: в сети показали фото хитрого афериста в Киеве
В сети рассказали о пожилом мошеннике, промышляющем обманом доверчивых водителей на проспекте Бажана в Киеве. Напомним, в Киеве аферисты «кинули» священника на полмиллиона гривен.
По словам автора поста в Facebook Дмитрия Макаренко, он лично 4 месяца назад помог деду деньгами. Тогда он рассказал ему историю, что у него отобрали квартиру, и он пытается добраться до родных во Львове.
А 30 марта мужчину встретили на том же месте, однако «легенда» поменялась — теперь мошеннику необходимо добраться в Одессу.
«Спросил, не стыдно ли ему обманывать людей, ответил, что не стыдно», — написал Дмитрий, показав фото афериста.
Напомним, с введением карантинных ограничений в Украине в сети увеличивается количество мошеннических схем, авторы которых охотятся за пенсионерами и другими легковерными гражданами.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...