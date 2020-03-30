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СМИ узнали, кто мог записать скандальные пленки с якобы братом Ермака
На опубликованных народным депутатом Гео Леросом видео, где присутствует мужчина, похожий на Дениса Ермака — брата главы Офиса президента Андрея Ермака, помимо него фигурируют еще два человека — помощник и тот, кто снимал видео.
Об этом пишет «Радио.Свобода».
По утверждениям журналистов, помощника якобы зовут Сергей Ш. — именно он составляет график встреч и согласовывает, кто попадет на собеседование.
Также присутствует и человек, который снимал видео — расследователи предполагают, что это некий Дмитрий Ш., 39 лет от роду, уроженец Харькова и выпускник Харьковского национального университета внутренних дел.
Он якобы является владельцем нескольких компаний — в сфере предоставления финансовых услуг и в аграрной. Он принимал активное участие в переговорах по кандидатам на посты руководителей госпредприятий Национальной академии аграрных наук.
На записях он активно участвует в организации собеседований и предлагает кандидатов Сергею Ш., который впоследствии составляет график их приема у мужчины, похожего на Дениса Ермака.
Он владелец нескольких компаний — в сфере предоставления финансовых услуг в аграрной отрасли. Об одной из своих агрофирм в Ровенской области он вскользь упоминает на записях от 23 сентября, после собеседования кандидата на пост главы Сарненской налоговой службы, в которую он «отправлял директора». О причастности Дмитрия Ш. к агросфере может свидетельствовать и его участие в переговорах о кандидатах на должности руководителей госпредприятий Национальной академии аграрных наук.
На одном из видео в кадр частично попадает его лицо.
Сообщается, что перед выходом публикации «Схемы» несколько раз пытались связаться с Дмитрием Ш., но его телефон был выключен, а на сообщения, отправленные в мессенджер, он не ответил. Номер другого фигуранта съемок, Сергея Ш., тоже не отвечает.
Ресурс отмечает, что характер съемок указывает на то, что они велись на профессиональную технику, а не на телефон. Но пока сложно сказать, кто и что двигало автором съемки, и работал ли он по собственной инициативе или на частный заказ. А, возможно, записи осуществлялись в рамках работы правоохранительных органов?
Напомним, что глава Офиса президента уже заявил, что подаст заявления в СБУ и ГБР из-за распространенного видео с его братом Денисом Ермаком. И призвал депутата от «Слуги народа» Гео Лероса «подготовиться», заявив что тому «придется отвечать публично за каждое слово лжи».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что журналист Юрий Бутусов считает, что видеозаписи с младшим братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом были сделаны сотрудником киевского главка СБУ.
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