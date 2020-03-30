Происшествия

Возвращенные с Бали украинцы набросились на стюардессу самолета: в сеть попало видео

В сеть выложили новое видео с борта самолета, эвакуировавшего в Украину туристов с острова Бали.

В кадре недовольные требованием подписать согласие на обязательную обсервацию в течение 14 дней, пытаются выломать дверь самолета, невзирая на все усилия стюардессы призвать их к порядку.

Мужчины еще и матерятся в адрес бортпроводниц.

В комментариях к видео советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк анонсировал привлечение дебоширов к административной ответственности.

Напомним, вернувшиеся самолетом с Бали записали несколько видео, в которых заявили, что готовы заплатить за экспресс-тесты и доказать, что не больны коронавирусом, лишь бы не оправляться на обсервацию.

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