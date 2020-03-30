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- 09:25 Вернувшиеся из Бали украинцы отказываются от платной обсервации и записали видео из самолета
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Вернувшиеся из Бали украинцы отказываются от платной обсервации и записали видео из самолета
Украинцы, вернувшиеся самолетом с Бали и возмущенные требованием платной обсервации, записали несколько новых видео, заявив, что готовы заплатить за экспресс-тесты и доказать, что не больны коронавирусом.
По словам Тараса Гончаренко, который находится на борту самолета, люди покупали билеты за свой счет. Он также отметил, что перед вылетом людей не предупредили об обязательной обсервации. «На борту находится 130 человек. Есть дети и пожилые люди», — отметил он.
Тем временем адвокат Маси Найем, клиентом которого является Тарас Гочаренко, заявил, что из-за карантина на борт самолета не допускают юристов. «Проблема в коммуникации. Людям возможно все объяснить. А не кинуть на амбразуру командира и бортпроводника», — отметил он.
Тем временем в социальных сетях под постом одной из пассажирок развернулась настоящая баталия. Одни интернет-пользователи настаивают том, что жесткий карантин для вновьприбывших обязателен, другие говорят, что самоизоляция нужна, но зачем везти людей неизвестно куда да еще брать с них деньги за проживание в отеле.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в «Борисполе» пассажиры самолета, вернувшегося из Вьетнама, отказались от обсервации и силой прорвали кордон правоохранителей, вырвавшись из здания аэропорта.
Видео побега в сеть выложил один из пассажиров, матом охарактеризовавший Украину. Правда, после шквала критики в соцсетях он был вынужден извиниться.
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