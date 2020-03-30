Украина

«Маргариновый скандал» в Николаеве: поддельные масло и сыры поставляли в 120 школ и детсадов

Окончено следствие по афере, которую в Николаевской области назвали «маргариновым скандалом». На протяжении 2019 года в местных СМИ появлялись сообщения о раскрытии преступной схемы поставок в учебные заведения некачественной продукции под видом сливочного масла, творога и твердых сыров. Также в СМИ появлялась и противоречивая информация о результатах экспертиз этих продуктов и о том, что на самом деле речь идет попросту о борьбе предприятий за рынок сбыта продуктов и недобросовестно проведенном тендере.

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Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, это уголовное производство окончено и передано в суд. Расследованием занимались Следственное управление николаевского главка полиции и Управление стратегических расследований.

Главным фигурантом дела выступает бывший директор коммунального предприятия, которому предъявлено обвинение по трем статьям УК Украины — служебный подлог, служебная халатность и присвоение или растрата чужого имущества. В преступной схеме были задействованы еще три руководителя предприятий-производителей. Им, кроме упомянутых статей, вменяется выпуск и реализация недоброкачественной продукции.

Как отмечено в уголовном производстве, члены организованной преступной группы завладели денежными средствами коммунального производственного предприятия на общую сумму более двух миллионов гривен путем умышленного введения в обращение на рынок Украины опасной продукции под видом сливочного масла, твердого сыра и творога. Эти продукты поставлялись в 120 учебных заведений области.

В рамках досудебного расследования был наложен арест на банковские счета юридических лиц, задействованных в схеме, Общая сумма арестованных средств — более 3 миллионов 700 тысяч гривен. Наложен арест на три автомобиля Mercedes и один Lexus.

Фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как в Запорожской области чиновнику устроили «маргариновую люстрацию» за поставку в детские сады дешевого маргарина.

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