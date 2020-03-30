27.99 / 28.57 30.52 / 31.43
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

В команде Формулы-1 хотели специально заразить коронавирусом своих пилотов: названа причина

16:25 30 марта 2020 146
Гельмут Марко и Макс Ферстаппен
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Босс «Ред Булла», команды «Формулы-1», Гельмут Марко (на фото вместе с гонщиком Максом Ферстаппеном) рассказал интересные подробности о том, каким оригинальным способом в их стане собирались бороться с пандемией коронавируса.

В интервью Motorsport функционер сообщил, что в «Ред Булле» серьезно прорабатывался план… специального заражения коронавирусом всех пилотов и юниоров команды. Для этого даже собирались организовать специальный лагерь, где собрали бы всех вместе. По его словам, пилоты переболели бы опасным недугом и с выработанным иммунитетом смогли забыть о нем.

Впрочем, идея руководства одобрения среди возможных «подопытных» не нашла, и в итоге от нее пришлось отказаться.

Отметим, что из-за пандемии старт нового сезона «Формулы-1» отложен. На данный момент уже должны были пройти два этапа — в Австралии (15 марта) и Бахрейне (22 марта). Также из-за коронавируса сезон был сокращен с 22-х до 14 этапов, первый из которых, в Канаде, планируется провести 12−14 июня.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что шестикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон отказался сдать тест на коронавирус после контакта с заразившимися знаменитостями.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Денис Шмыгаль

«Емец и Уманский — профессионалы, но...»: Шмыгаль объяснил причину отставки министров

Одесситы нарушают карантин

Сбегают от полиции и прячутся по кустам: в Одессе массово нарушают карантин (фото)

Алексей Теплый

Теплый Алексей 2020: открытки и поздравления с Днем ангела

Гельмут Марко и Макс Ферстаппен

В команде Формулы-1 хотели специально заразить коронавирусом своих пилотов: названа причина

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер