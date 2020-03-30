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В команде Формулы-1 хотели специально заразить коронавирусом своих пилотов: названа причина
Босс «Ред Булла», команды «Формулы-1», Гельмут Марко (на фото вместе с гонщиком Максом Ферстаппеном) рассказал интересные подробности о том, каким оригинальным способом в их стане собирались бороться с пандемией коронавируса.
В интервью Motorsport функционер сообщил, что в «Ред Булле» серьезно прорабатывался план… специального заражения коронавирусом всех пилотов и юниоров команды. Для этого даже собирались организовать специальный лагерь, где собрали бы всех вместе. По его словам, пилоты переболели бы опасным недугом и с выработанным иммунитетом смогли забыть о нем.
Впрочем, идея руководства одобрения среди возможных «подопытных» не нашла, и в итоге от нее пришлось отказаться.
Отметим, что из-за пандемии старт нового сезона «Формулы-1» отложен. На данный момент уже должны были пройти два этапа — в Австралии (15 марта) и Бахрейне (22 марта). Также из-за коронавируса сезон был сокращен с 22-х до 14 этапов, первый из которых, в Канаде, планируется провести 12−14 июня.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что шестикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон отказался сдать тест на коронавирус после контакта с заразившимися знаменитостями.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!