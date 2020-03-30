Шоу-бизнес

Кристина Асмус сама отрезала себе волосы: поклонники в шоке (фото)

Популярная актриса Кристина Асмус, ранее взбудоражившая сеть снимком топлес, удивила поклонников неожиданной выходкой на карантине. Звезда схватилась за ножницы и сама отрезала свои длинные волосы. А процесс и его результат показала в Instagram.

«Ну что!!! Кто там писал, что видео гон и я ни за какие деньги волосы не отстригу?! Получите, распишитесь», — написала Кристина.

Позже Кристина подправила стрижку у мастера, превратившего ее эксперимент в модное каре. В комментариях актриса призналась, что мечтает о короткой стрижке. Поклонники в шоке от выходки Асмус. Они не понимают, зачем она это сделала.

Напомним, недавно Кристине Асмус досталось от хейтеров за откровенные сцены в фильме «Текст». В интервью актриса говорила, что больше не будет сниматься в «обнаженке».

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