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Коронавирус без кашля: немецкий вирусолог указал не нетипичный признак COVID-19

2:25 28 марта 2020 54
Насморк
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

У большинства заразившихся коронавироснуй инфекцией людей проявляются такие ее признаки, как кашель и высокая температура.

В то же время у некоторых больных могут быть и другие симптомы опасного заболевания, считает врач-вирусолог Кристиан Дростен из клиники «Шарите» (Германия).

Ее мнение приводит издание Focus.

«Когда речь заходит о заражении COVID-19, сухой кашель находится на переднем плане. Также возникает жар, который может ощущаться как озноб», — сказал врач.

Но в некоторых случаях симптомом коронавируса может быть и насморк, особенно на ранних стадиях болезни. Часть пациентов с коронавирусом описывала в виде раннего симптома спонтанно развивающийся вирусный синусит, при котором ощущаются боль и давление на носовые пазухи.

Вирусолог из Германии считает, что возникновение насморка может говорить об инфекции, которая развивается параллельно коронавирусной, — например, это может быть простуда. Допускать такую возможность позволяет опыт наблюдений за вспышкой коронавирусной инфекции SARS в прошлые годы. У людей, которые заболевали ею, также наблюдались другие вирусы.

«У пациентов с COVID-19 может быть до двух других параллельных заболеваний», — поделился мнением специалист.

Отдельную категорию составляют случаи, когда симптомы COVID-19 могут отсутствовать, либо проявляться частично, несмотря на заражение.

«Это кажется странным, но люди могут заразиться и не замечать этого вообще — у них нет кашля, лихорадки, других типичных признаков. Но также переболевшие коронавирусной инфекцией могут страдать от долгосрочных последствий, и спустя месяц все еще чувствовать слабость. Если заболевание было тяжелым, функция легкого может восстанавливаться очень медленно», — предупредил вирусолог.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава Королевского колледжа семейных врачей, доктор Клэр Герада из Великобритании смогла вылечиться от коронавируса благодаря своевременной самоизоляции, приему парацетамола и куриному супу. «Сочетание куриного супа, парацетамола и обильного питья помогло излечиться от вируса», — заявила она.

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