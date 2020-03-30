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Скандал с "пленками Ермака": ГБР взялось за нардепа Лероса
Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело в отношении народного депутата из «Слуги народа» Гео Лероса, обнародовавшего видео, в котором шла речь о причастности родного брата главы Офиса президента Дениса Ермака к незаконному назначению на государственные посты.
Как сообщает «Укринформ», на заявление главы ОП Андрея Ермака ГБР открыло дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.
Леросу вменяют мошенничество, вмешательство в деятельность государственного деятеля, разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия, превышение власти или служебных полномочий.
Сведения в ЕРДР внесены Офисом генерального прокурора.
Напомним, нардеп от «Слуги народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака — Дениса Ермака — проводит переговоры о назначении на различные государственные должности.
После обращения народного депутата Украины Гео Лероса, САП открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти. Досудебное расследование поручено детективам НАБУ.
Сам Денис Ермак считает пленки нарезкой.
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