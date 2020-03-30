- 17:38 Доллар неожиданно упал: сколько будет стоить валюта 31 марта
- 17:21 Без целования икон — никак: в сети показали видео с богослужения на охваченной коронавирусом Буковине
- 17:20 "ПриватБанк" не вернут: Рада приняла "антиколомойский" закон
- 17:10 Кристина Асмус сама отрезала себе волосы: поклонники в шоке
- 17:08 Рада назначила новых министров здравоохранения и финансов: что известно о Степанове и Марченко
- 16:54 "Думал, что у меня нет врагов": брат Ермака прокомментировал скандал с пленками
- 16:53 Бой Усик – Чисора перенесен из-за коронавируса
- 16:47 В Киевской области зафиксировали первые два случая смерти от коронавируса, — обладминистрация
- 16:30 ЕС выделил Украине 80 миллионов евро на борьбу с COVID-19
- 16:25 В команде Формулы-1 хотели специально заразить коронавирусом своих пилотов: названа причина
- 16:23 «Емец и Уманский — профессионалы, но...»: Шмыгаль объяснил причину отставки министров
- 16:23 Земля, банки и новые министры: Рада собирается на еще одно внеочередное заседание
"Думал, что у меня нет врагов": брат Ермака прокомментировал скандал с пленками
Денис Ермак, родной брат главы Офиса президента Андрея Ермака, после скандального видео нардепа Гео Лероса, в котором шла речь о якобы его причастности к торговле должностями в органы государственной власти, опроверг информацию о том, что он обсуждал с кем-либо назначения на эти посты.
По словам Ермака-младшего, в комментарии «Бабелю», он назвал видео нарезкой и сообщил, что обсуждал проекты, которые подавал в системе обращения граждан в Кабмин. При этом он не помнит, с кем встречался.
«…я всегда открыто со всеми встречаюсь, не шепчусь (видно на видео) и не знаю, кто мог специально придумать такой вброс. Врагов, думал, нет у меня, а вот оказалось, что их более чем», — написал Ермак.
Денис Ермак сказал, что все его достижения, благие идеи и репутация уничтожены. Добавил, что сейчас он живет с родителями и из имущества у него только хороший ноутбук, телефон и велосипед, подаренный другом.
Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от «Слуги народа» Гео Лерос опубликовал в Facebook видео, где человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
Журналисты выяснили, что на пленках с якобы братом Андрея Ермака Денисом фигурируют еще двое мужчин, и узнали их имена.
Как сообщали «ФАКТЫ», после обращения народного депутата Украины Гео Лероса, САП открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти. Досудебное расследование поручено детективам НАБУ.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Без целования икон — никак: в сети показали видео с богослужения на охваченной коронавирусом Буковине
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...