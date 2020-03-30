Украина

"Думал, что у меня нет врагов": брат Ермака прокомментировал скандал с пленками

Денис Ермак, родной брат главы Офиса президента Андрея Ермака, после скандального видео нардепа Гео Лероса, в котором шла речь о якобы его причастности к торговле должностями в органы государственной власти, опроверг информацию о том, что он обсуждал с кем-либо назначения на эти посты.

По словам Ермака-младшего, в комментарии «Бабелю», он назвал видео нарезкой и сообщил, что обсуждал проекты, которые подавал в системе обращения граждан в Кабмин. При этом он не помнит, с кем встречался.

«…я всегда открыто со всеми встречаюсь, не шепчусь (видно на видео) и не знаю, кто мог специально придумать такой вброс. Врагов, думал, нет у меня, а вот оказалось, что их более чем», — написал Ермак.

Денис Ермак сказал, что все его достижения, благие идеи и репутация уничтожены. Добавил, что сейчас он живет с родителями и из имущества у него только хороший ноутбук, телефон и велосипед, подаренный другом.

Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от «Слуги народа» Гео Лерос опубликовал в Facebook видео, где человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.

Журналисты выяснили, что на пленках с якобы братом Андрея Ермака Денисом фигурируют еще двое мужчин, и узнали их имена.

Как сообщали «ФАКТЫ», после обращения народного депутата Украины Гео Лероса, САП открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти. Досудебное расследование поручено детективам НАБУ.

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