Политика

Денис Ермак: кто он такой и как связан с главой Офиса президента Зеленского (фото, видео)

Младший брат главы Офиса Президента Андрея Ермака Денис оказался в центре нового политического скандала.

Денис Ермак известен как основатель «Украинского Бюро Национального развития» (было создано в ноябре 2017 года). В соответствии с информацией на сайте проекта, его участники разрабатывают, адаптируют и проводят научно-техническое и экономическое обоснование проектов, «имеющих важное значение для Украины с их последующим представлением и использованием в государственных структурах».

В начале января 2020 года в одном из интервью Ермак-младший анонсировал намерение внести в Верховную Раду проект Инвестиционного кодекса, который, по его словам, должен стать «законодательной гарантией для иностранных инвесторов». В разработке проекта участвуют научные эксперты Института стратегических исследований.

Журналисты программы «Схемы» утверждают, что Денис Ермак регулярно посещает Офис президента на Банковой.

Также известно, что в 2014—2017 гг. Денис принимал участие в АТО. 27 сентября 2014 года он получил контузию головного мозга во время боевых действий. Воевал в составе добровольческого батальона «Днепр-1».

Фронтовое фото Дениса Ермака/Facebook

О росте влияния брата Дениса Ермака Андрея читайте в статье «ФАКТОВ» «Зеленский теряет власть, а Ермак и Аваков заполняют этот вакуум, — политический психолог».

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