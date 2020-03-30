Двое харьковских дельцов ухитрились продать за границу 300 тысяч медицинских масок (видео)

Происшествия

В Харькове задержаны двое местных предпринимателей, которые продали 300 тысяч медицинских масок иностранному посреднику. Крайне востребованные средства защиты органов дыхания, были вывезены из Украины в Испанию и Китай в феврале-марте текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Оперативные сотрудники Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, узнав о возможной незаконной реализации медицинских масок и респираторов украинского производства, установили круг лиц, которые могли быть причастны к незаконной сделке. Партию масок, реальная рыночная цена которой на сегодня более 61 млн грн, двое подозреваемых реализовали посреднику (гражданину Китая) по заниженной цене — менее 1 грн — за 1 маску.

Суд санкционировал проведение обысков по подозрению продавцов в уклонении от уплаты налогов (в особо крупных размерах). Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины силами общей следственно-оперативной группы — с участием пограничников, военных, следователей Управления финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков Государственной Фискальной Службы одновременно были проведены обыски на восьми объектах в трех областях страны — Киевской, Харьковской и Полтавской.

В складских и производственных помещениях, офисах и фактических местах проживания фигурантов уголовного производства были изъяты первичные финансово-хозяйственные документы, электронные носители информации, свидетельствующие о покупке и последующей продаже медицинских масок. А также — черновые записи, мобильные терминалы, банковские карточки, ноутбуки, USB-накопители, образцы масок респираторных, денежные средства в сумме 243 000 долларов США и 14 500 евро.

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