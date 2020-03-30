27.98 / 28.56 30.51 / 31.42
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Мне страшно»: популярная украинская актриса сделала откровенное признание

21:37 30 марта 2020 1006
Дарья Петрожицкая
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Популярная украинская актриса, исполнительница главной роли в картине «Папик», Дарья Петрожицкая откровенно рассказала, как ситуация в стране, связанная с распространением коронавируса, повлияла на ее жизнь. Молодой актрисе пришлось на время заморозить работу в сериале «Отважные» («Украина») и отказаться от поездок к родным.

— Я не могу назвать это паникой, но все равно страшно, — призналась Дарья. — Страшно, потому что мне не нравится, как многие люди в Украине относятся к данной ситуации — как-то несерьезно. Часто говорят: «А как нам жить, как зарабатывать?» С одной стороны, понимаю — я в своей семье тоже зарабатываю, но с другой стороны — я могу прийти с работы и, не дай Бог, всех заразить и слечь. И кто потом будет зарабатывать вместо меня? Это очень опасная штука! Я всех призываю — посидите дома — по крайней мере, будете меньше денег тратить.

Читайте также: «Сиди дома»: Настя Каменских записала забавный ролик о карантине на пяти языках (видео)

В сериале «Отважные», рассказывающем о работе женского подразделения полиции, Дарья играет роль хакерши и неформалки Ульяны, которая помогает спецотделу раскрывать сложные дела. Актриса говорит, что персонаж — полная ее противоположность.

— Это были очень яркие съемки, — рассказала «ФАКТАМ» Дарья. — Но до конца завершить проект нам так и не удалось. Поэтому зрители увидят восемнадцать серий, а после карантина будут сняты еще двадцать две. Признаюсь, мне уже очень хочется вернуться в работу — я настоящий трудоголик и мне сложно усидеть дома даже два дня. Но я понимаю, что сейчас ситуация в стране опасная и стараюсь делать все, чтобы не поддаться панике.

Ранее «ФАКТЫ» писали о первом выступлении Дарьи в проекте «Голос країни».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Хабиб Нурмагомедов

Хабиба уличили во лжи: что известно

депутаты

Рада повысила лимиты для плательщиков единого налога: что изменилось в законе

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер