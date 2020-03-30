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«Мне страшно»: популярная украинская актриса сделала откровенное признание
Популярная украинская актриса, исполнительница главной роли в картине «Папик», Дарья Петрожицкая откровенно рассказала, как ситуация в стране, связанная с распространением коронавируса, повлияла на ее жизнь. Молодой актрисе пришлось на время заморозить работу в сериале «Отважные» («Украина») и отказаться от поездок к родным.
— Я не могу назвать это паникой, но все равно страшно, — призналась Дарья. — Страшно, потому что мне не нравится, как многие люди в Украине относятся к данной ситуации — как-то несерьезно. Часто говорят: «А как нам жить, как зарабатывать?» С одной стороны, понимаю — я в своей семье тоже зарабатываю, но с другой стороны — я могу прийти с работы и, не дай Бог, всех заразить и слечь. И кто потом будет зарабатывать вместо меня? Это очень опасная штука! Я всех призываю — посидите дома — по крайней мере, будете меньше денег тратить.
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В сериале «Отважные», рассказывающем о работе женского подразделения полиции, Дарья играет роль хакерши и неформалки Ульяны, которая помогает спецотделу раскрывать сложные дела. Актриса говорит, что персонаж — полная ее противоположность.
— Это были очень яркие съемки, — рассказала «ФАКТАМ» Дарья. — Но до конца завершить проект нам так и не удалось. Поэтому зрители увидят восемнадцать серий, а после карантина будут сняты еще двадцать две. Признаюсь, мне уже очень хочется вернуться в работу — я настоящий трудоголик и мне сложно усидеть дома даже два дня. Но я понимаю, что сейчас ситуация в стране опасная и стараюсь делать все, чтобы не поддаться панике.
Ранее «ФАКТЫ» писали о первом выступлении Дарьи в проекте «Голос країни».
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