- 22:15 Рада повысила лимиты для плательщиков единого налога: что изменилось в законе
- 22:13 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 21:52 В Луганске врачи массово помолились о спасении от коронавируса
- 21:37 «Мне страшно»: популярная украинская актриса сделала откровенное признание
- 21:16 Главное — напугать: в МВД заявили, что не будут штрафовать за пикники на карантине
- 21:00 Двое харьковских дельцов ухитрились продать за границу 300 тысяч медицинских масок
- 20:47 Коронавирус в ОРДЛО: на оккупированные территории срочно перебросили военных вирусологов из России
- 20:35 "Сезонный" ячмень: почему его нельзя выдавливать или греть
- 20:20 Офис генпрокурора продлил сроки расследования дела Шеремета
- 20:18 В Южном коронавирусом заболел депутат: после возвращения из-за рубежа он контактировал с десятками людей
- 20:15 «Знаю, чем поднять всем настроение»: Игорь Кондратюк сделал неожиданное заявление
- 19:58 Скандал с "пленками Ермака": ГБР взялось за нардепа Лероса
Рада повысила лимиты для плательщиков единого налога: что изменилось в законе
В понедельник, 30 марта, на внеочередном заседании Верховная Рада повысила сумму годового дохода для плательщиков единого налога. Законом № 3275 внесены поправки в ряд законодательных актов, предусматривающих дополнительные социальные и экономические гарантии для бизнеса в связи с распространением коронавируса.
Для плательщиков первой группы сумма годового дохода увеличена с 300 тысяч до 1 миллиона гривен. Для второй группы налогооблагаемый доход увеличен с 1,5 миллиона до 5 миллионов гривен, для третьей группы — с 5 до 7 миллионов гривен.
Закон также освобождает от уплаты налога на землю и налога на недвижимость за март 2020 года. Кроме того, документ предусматривает отсрочку этих платежей за апрель до 30 июня без штрафа и пени.
Местные органы власти также могут принять решение об уменьшении ставок местных налогов в этом году.
Помимо этого, закон также продлил срок освобождения от таможенных платежей и НДС операций по импорту в Украину лекарственных средств, медизделий и оборудования для противодействия COVID-19 по утвержденному правительством списку — до последнего дня месяца, в котором завершается срок карантина.
Закон вводит послабления относительно акцизного налога. С даты вступления в силу закона и до 31 мая 2020 года акцизный налог уплачивается по нулевой ставке за литр 100%-ного спирта со спирта этилового, используемого для производства дезинфицирущих средств.
На этот же период парламент разрешил отгрузку спирта для производителей лекарственных средств и продукции химического и технического назначения средств дезинфекции.
Сроки погашения налоговых векселей, выданных производителям или импортерам топлива для реактивных двигателей и авиационных бензинов, которые приходятся в период с 1 марта до 31 мая 2020 года, закон продлевает до 15 августа включительно.
В документе также говорится о продлении периода освобождения от штрафов за нарушения законодательства по ЕСВ и мораторий на проверки.
Помимо того, закон освобождает от ответственности за несвоевременную подачу и обнародование финотчетности, если она будет подана и обнародована в течение последующих 90 календарных дней после окончания карантина, но не позднее 31 декабря 2020 года.
Напомним, сегодня депутаты также приняли «закон о банках», согласно которому национализированные банки не будут возвращать их бывшим владельцам, на котором настаивал Международный валютный фонд.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...