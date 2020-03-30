Рада повысила лимиты для плательщиков единого налога: что изменилось в законе

Украина

В понедельник, 30 марта, на внеочередном заседании Верховная Рада повысила сумму годового дохода для плательщиков единого налога. Законом № 3275 внесены поправки в ряд законодательных актов, предусматривающих дополнительные социальные и экономические гарантии для бизнеса в связи с распространением коронавируса.

Для плательщиков первой группы сумма годового дохода увеличена с 300 тысяч до 1 миллиона гривен. Для второй группы налогооблагаемый доход увеличен с 1,5 миллиона до 5 миллионов гривен, для третьей группы — с 5 до 7 миллионов гривен.

Закон также освобождает от уплаты налога на землю и налога на недвижимость за март 2020 года. Кроме того, документ предусматривает отсрочку этих платежей за апрель до 30 июня без штрафа и пени.

Местные органы власти также могут принять решение об уменьшении ставок местных налогов в этом году.

Помимо этого, закон также продлил срок освобождения от таможенных платежей и НДС операций по импорту в Украину лекарственных средств, медизделий и оборудования для противодействия COVID-19 по утвержденному правительством списку — до последнего дня месяца, в котором завершается срок карантина.

Закон вводит послабления относительно акцизного налога. С даты вступления в силу закона и до 31 мая 2020 года акцизный налог уплачивается по нулевой ставке за литр 100%-ного спирта со спирта этилового, используемого для производства дезинфицирущих средств.

На этот же период парламент разрешил отгрузку спирта для производителей лекарственных средств и продукции химического и технического назначения средств дезинфекции.

Сроки погашения налоговых векселей, выданных производителям или импортерам топлива для реактивных двигателей и авиационных бензинов, которые приходятся в период с 1 марта до 31 мая 2020 года, закон продлевает до 15 августа включительно.

В документе также говорится о продлении периода освобождения от штрафов за нарушения законодательства по ЕСВ и мораторий на проверки.

Помимо того, закон освобождает от ответственности за несвоевременную подачу и обнародование финотчетности, если она будет подана и обнародована в течение последующих 90 календарных дней после окончания карантина, но не позднее 31 декабря 2020 года.

Напомним, сегодня депутаты также приняли «закон о банках», согласно которому национализированные банки не будут возвращать их бывшим владельцам, на котором настаивал Международный валютный фонд.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter