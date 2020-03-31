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Мир

Злонамеренная деятельность, угрожающая США: Трамп продлил санкции в отношении РФ

6:31 31 марта 2020 14
Дональд Трамп
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Отказавшийся предоставлять охрану принцу Гарри и Меган Маркл президент США Дональд Трамп принял еще одно прагматичное решение: он продлил на год действие санкций в отношении России из-за кибератак против своей страны.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Указом, изданным еще при президентстве Барака Обамы, вводились ограничения против ряда стран, которые представляли угрозу для Штатов в киберпространстве.

«Это значимая злонамеренная деятельность в киберпространстве до сих пор несет чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США», — говорится в документе.

Данный указ позволяет министерству финансов вводить санкции против лиц, которые осуществляют кибератаки против Штатов. Чиновники могут блокировать счета и любые активы на территории страны.

«Я продолжаю на один год чрезвычайное положение, введенное указом от 1 апреля 2015 года», — резюмировал Трамп.

Напомним, что в конце января Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против Российской Федерации из-за дестабилизирующих действий против Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что большую озабоченность Дональда Трампа сейчас вызывает ситуация с распространения коронавируса в Соединенных Штатах.

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