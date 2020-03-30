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«Должны платить сами»: Трамп отказался предоставлять охрану принцу Гарри и Меган Маркл
Американский президент США Дональд Трамп объявил в Twitter, что США не будут оплачивать расходы на безопасность британского принца Гарри и его жены Меган Маркл, которые, как стало известно, переехали на постоянное место жительства в Лос-Анджелес."Я — большой друг и поклонник королевы Елизаветы II и Великобритании. Сообщалось, что Гарри и Меган, которые покинули королевство, будут постоянно жить в Канаде. Теперь они покинули Канаду и переехали в США. Однако США не будут платить за обеспечение их безопасности. Они сами должны платить", — написал Трамп.
Между Вашингтоном и Лондоном существует договор, согласно которому находящимся на территории США дипломатам и высокопоставленным членам королевской семьи обеспечивается охрана. Однако 31 марта Гарри и Меган окончательно сложат с себя полномочия и не будут более представлять британскую корону. Поэтому охранять их никто не обязан.
После заявления Трампа пресс-секретарь Меган и Гарри заявили, что не будут просить американское правительство предоставлять им охрану. И что расходы на их безопасность будут финансироваться из частных источников.
Ранее Меган и Гарри не скрывали своего негативного отношения к Дональду Трампу. Поговаривали, что бывшая актриса Маркл (которая до помолвки с Гарри публично критиковала политику Трампа) не желала возвращаться на родину в Америку до тех пор, пока он будет занимать пост президента страны. В прошлом году герцогиня Сассекская проигнорировала банкет с участием Трампа, когда он приезжал с визитом в Лондон.
А Гарри, который недавно стал жертвой пранкеров, позвонивших ему по телефону и выдавших себя за экоактивистку Грету Тунберг, заявил, что «на руках Трампа кровь» — из-за его подхода к проблемам изменения климата и продвижение угольной индустрии в США. И выразил мнение, что миром управляют «очень больные люди».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон показала свое рабочее место: ее настольная книга — «Собака Баскервилей».
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