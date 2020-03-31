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Открытие рынка земли: в "Слуге народа" назвали возможную дату проведения важного референдума
Принятие Верховной Радой во втором чтении законопроекта № 2178−10 о рынке земли позволяет надеяться на то, что референдум о продаже сельскохозяйственной земли иностранцам будет проведен до конца года.
Такое мнение выразил в эфире передачи «Свобода слова», глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.
Но для этого также необходимо принятие закона «О референдуме».
«Сейчас этот проект (закон „О референдуме“) уже был на регистрации, но чрезвычайная ситуация с коронавирусом немного корректирует эти планы», — сказал Корниенко.
Он также добавил, что после выхода парламентариев из карантина вполне возможно ждать принятия закона «О референдуме», а когда он вступит в действие, то можно будет начать инициировать подобные референдумы, в частности о допуске иностранцев к покупке земли.
«Я надеюсь, что к следующему году, возможно ко времени вступления в действие закон об обороте сельскохозяйственных земель, мы сможем уже иметь предметные ответы на эти вопросы и от народа», — сказал Корниенко.
При этом парламентарий добавил, что в законопроекте по земельной реформе нормы выписаны таким образом, чтобы ввести рынок земли как можно безопаснее.
Напомним, что в сентябре 2019 президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.
13 ноября 2019 Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178−10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
Документ предусматривал запрет иностранцам приобретать право собственности на земельные участки — запрет должен утратить силу при условии одобрения продажи земли иностранцам на референдуме.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в первые два года продажа земли будет разрешена физическим лицам только паями с максимальным владением в одних руках 100 га. Затем на земельный рынок смогут зайти и юридические лица. Они смогут приобретать 10 тысяч га в одни руки.
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