Жена знаменитого шахматиста умерла после страшной аварии (фото)

Спорт

Жена трехкратного победителя шахматных Олимпиад в составе сборной Армении, чемпиона мира по блицу, знаменитого гроссмейстера Левона Ароняна умерла в больнице после жуткой автомобильной аварии.

«У меня нет слов, чтобы выразить всю скорбь в связи со смертью моей жены Арианы. Она была умной, трудолюбивой и жизнерадостной, проживала прекрасную жизнь. Я люблю тебя, дорогая, покойся с миром», — написал 37-летний Левон Аронян в Twitter.

33-летняя австралийка Ариана Каоили (на фото), которая также была шахматисткой, попала в аварию в ночь на 15 марта в Ереване. Ариана, находясь за рулем Lexus, не справилась с управлением и врезалась в бетонный столб моста. Спасателям пришлось применять спецтехнику, чтобы вызволить девушку из кабины. Пострадавшую доставили в медцентр «Астхик», позже ее перевели в реанимацию из-за проблем с дыханием.

Ариана Каоили родилась в 1986 году на Филиппинах. Женский международный мастер по шахматам. Чемпионка Океании 2009 года, участница семи шахматных Олимпиад. С 2013 года жила и работала в Армении. В 2017-м, вскоре после того, как гроссмейстер завоевал Кубок мира, вышла замуж за Ароняна.

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