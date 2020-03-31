«СНБО превратился в фикцию»: уволенный Сивохо сделал громкое заявление

Украина

Теперь уже бывший советник секретаря Совета безопасности и обороны Сергей Сивохо, которого уволили с занимаемой должности, заявил, что «клеркам из СНБОУ не интересна тема Донбасса».

Об этом Сивохо написал на своей страничке в соцетях, заявив, что он «переживает об утерянном Донбассе», и что продолжит работу над «платформой примирения», которую в свое время, кстати, достаточно жестко раскритиковали, в том числе и во фракции президентской партии «Слуга народа».

Под этим постом завязалась достаточно жесткая дискуссия — сообщение Сивохо прокомментировала тысяча интернет-пользователей. Одни заявляли, что поддерживают его точку зрения, другие говорили, мол, Украина давно потеряла Донбасс, а третьи предлагали экс-советнику секретаря СНБО поехать в Донецк и «попытаться поговорить с той стороны».

Материал о том, почему президент Украины Владимир Зеленский взял Сергея Сивохо в свою команду, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter