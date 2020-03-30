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Политика

Сивохо таки уволили из СНБО: появилось подтверждение

13:39 30 марта 2020 25
Сивохо таки уволили из СНБО: появилось подтверждение
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Идеолога Национальной платформы примирения и единства Сергея Сивохо уволили с должности внештатного советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает «Детектор медиа» со ссылкой на официальный ответ из аппарата СНБО.

Отметим, что такие слухи в экспертной среде ходят уже неделю.

Одновременно с должности внештатного советника Алексея Данилова был уволен директор и совладелец ООО «Квартал-концерт» Максим Ткаченко.

Причины увольнения пока не озвучены.

Напомним, 12 марта ветераны войны Донбассе и активисты «Национального корпуса» сорвали презентацию Национальной платформы примирения и единства, иниицированную Сивохо.

Тем не менее он так и не прекратил называть войну на Донбассе «внутренним конфликтом», поддерживаемым РФ.

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