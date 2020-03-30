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Сивохо таки уволили из СНБО: появилось подтверждение
Идеолога Национальной платформы примирения и единства Сергея Сивохо уволили с должности внештатного советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает «Детектор медиа» со ссылкой на официальный ответ из аппарата СНБО.
Отметим, что такие слухи в экспертной среде ходят уже неделю.
Одновременно с должности внештатного советника Алексея Данилова был уволен директор и совладелец ООО «Квартал-концерт» Максим Ткаченко.
Причины увольнения пока не озвучены.
Напомним, 12 марта ветераны войны Донбассе и активисты «Национального корпуса» сорвали презентацию Национальной платформы примирения и единства, иниицированную Сивохо.
Тем не менее он так и не прекратил называть войну на Донбассе «внутренним конфликтом», поддерживаемым РФ.
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