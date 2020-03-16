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Два десятка "слуг народа" требуют уволить Сивохо из СНБО: резонансный документ
Ряд народных депутатов Украины из президентской фракции «Слуга народа» обратились к секретарю СНБО Алексею Данилову с требованием уволить его советника Сергея Сивохо, который недавно со скандалом представил свою «платформу национального примирения».
Текст заявления, которое подписали 18 «слуг народа», в сети опубликовал журналист Юрий Бутусов. В документе, в частности, подчеркивается, что деятельность Сивохо «вызывает обеспокоенность в обществе, создает политическое напряжение» и «вредит национальным интересам Украины».
Эксклюзивный материал о топ, почему друг Владимира Зеленского Сергей Сивохо стал для президента Украины «фигурой на все случаи жизни», читайте на сайте «ФАКТОВ».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во фракции «Слуги народа» взбунтовались против создания консультативного совета с представителями ОРДЛО — народных депутатов, разместивших соответствующее заявление на своих страничках в социальных сетях, вызывали в Офис президента.
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