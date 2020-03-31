Мир

За распространением коронавируса по Украине и миру можно следить онлайн

В Совете национальной безопасности и обороны Украины создали электронную карту распространения заболеваемости коронавирусом COVID-19 в мире и в Украине.

На карте ежедневно обновляются статистические данные по лабораторно подтвержденным случаям заболевания, количеству больных и тех, кто выздоровел, а также количество умерших и количество подозрений на COVID-19.

Данные приводятся по Украине и в целом по всему миру. Посмотреть карту можно здесь.

На утро 31 марта в мире заразилось коронавирусом 786 292 человека. Смертельных случаев 37 819. Выздоровели 165 068 человек.

Напомним, по данным на 10:00 31 марта, в Украине подтверждены 549 случаев COVID-19. Зафиксированы 13 случаев с летальным исходом и восемь случаев выздоровления пациентов.

«ФАКТЫ» в режиме онлайн следят за количеством заразившихся, умерших и выздоровевших в Украине, в том числе в разрезе каждой области.

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