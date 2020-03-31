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49-летняя Клаудиа Шиффер впечатлила стройными ногами в фотосессии для глянца

11:26 31 марта 2020 366
Клаудия Шиффер
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Клаудиа Шиффер, одна из самых популярных супермоделей мира 1990-х годов, снялась в фотосессии и дала интервью британской версии журнала Elle. 49-летняя немка доказала, что сохранила прекрасную фигуру, продемонстрировав стройные ноги.

Шиффер, которая до сих пор удерживает мировой рекорд по числу фотографий на обложках журналов, рассказала, что статус первых супермоделей был сравним со статусом рок-звезд. На пике славы Клаудии к ее нижнему белью был даже приставлен специальный охранник, поскольку трусики и лифчики модели, пока она была на подиуме, разворовывали за кулисами поклонники.

Шиффер также сказала, что ей льстят комплименты, которые ей говорят, но она сознает невозможность того, «чтобы тебя называли красивой всю твою жизнь».

Ранее «ФАКТЫ» писали — Прикрылась только клатчем и туфлями: Клаудиа Шиффер снялась полностью голой.

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