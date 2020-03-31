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Жена звезды НХЛ выложила в сети снимок мертворожденной дочери (фото 18+)
В семье чемпиона мира по хоккею, финского нападающего клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Микаэля Гранлунда произошла трагедия. Дочь 28-летнего хоккеиста родилась мертвой. Об этом сообщила его жена Эмми на своей странице в социальной сети Instagram, сопроводив пост душераздирающим фото.
«Наш маленький ангелочек родился без сердцебиения. Мы обретаем надежду, зная, что она где-то там, наблюдает за нами как ангел-хранитель. Верим, что у всего есть своя причина», — написала жена хоккеиста Эмми Кайнулайнен.
Отметим, что у семьи хоккеиста уже есть ребенок. 26 февраля прошлого года Эмми родила здорового мальчика, которого назвали Мило.
До прекращения сезона в НХЛ из-за коронавируса 28-летний финский нападающий принял участие в 63 матчах, набрав 30 (17+13) по системе «гол+пас».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 33-летняя жена гроссмейстера Левона Ароняна умерла после страшного ДТП.
Фото Instagram
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