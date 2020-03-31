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Люди и звери

Мужчина выбил щенку челюсть за то, что он запрыгнул на кровать: детали шокирующей истории (фото)

13:16 31 марта 2020 379
Щенок
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 30 марта, в харьковский КП «Центр обращения с животными» обратились полицейский и работник коммунальной службы по поводу того, что на балконе одной из квартир хозяин избивал щенка табуретом. Ранее сообщалось, что один предприимчивый хозяин во время карантина посылал свою собаку в магазин с деньгами.

Как сообщает «ЦОЖ» в своем Facebook, во время избиения собака выла от боли на всю улицу. Инспектор организации сразу выехал на место. Мужчина рассказал, что маленький спаниель принадлежит его жене. Он бил собаку, чтобы «отучить» ее запрыгивать на кровать.

Мужчина передал сотрудникам Центра полуживую собаку, а также морскую свинку и двух кошек.

Сейчас щенок находится в ветеринарной клинике — ему примерно 5 месяцев. У спаниеля выбиты челюсть и зубы. Предварительный диагноз включает также черепно-мозговую травму и кровоизлияние в глаза.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного производства по статье «Жестокое обращение с животными».

Ранее сообщалось, как правильно выгуливать собак во время карантина.

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