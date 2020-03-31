Украина

«Теперь бы весну перезимовать»: в последний день марта в Украине выпал снег (фото)

Необычную картину имели возможность наблюдать во вторник, 31 марта, одесситы и жители области. «Белые мухи» с утра кружили над городом — как воспоминание о минувшей зиме, практически бесснежной. Более того, снег выпал даже на самом юге Одесчины. В частности, в Килийском, Измаильском и Ренийском районах, где температура воздуха снизилась до 2 градусов мороза (такое похолодание ранее прогнозировали синоптики).

«Природа что-то попутала? Зиму перезимовали, теперь бы весну перезимовать!

Сегодня ведь не первое апреля, а так за хорошую шутку сошло бы:)

Дальше — конец света?:)", — пошутил глава Килийского райсовета Павел Бойченко.

По прогнозам синоптиков, похолодание продлится до конца текущей недели. В первые апрельские ночи не исключается снижение температуры до минус 5 градусов.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» предупреждали, что украинцам стоит приготовиться к похолоданию в самом конце месяца. Синоптики прогнозировали резкое снижение температуры с 31 марта, отметив, что значительного повышения температуры придется подождать до мая.

Кстати, в украинские Карпаты 31 марта вернулась настоящая зима. В горах сильный ветер, метель, а температура опустилась до 17 градусов мороза.

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