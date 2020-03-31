Украла цветы с клумбы в Киеве: сеть возмутил поступок горе-матери (фото)

Происшествия

Во время карантина, когда людей призывают оставаться дома, в Киеве гуляющая в парке на Позняках женщина обнесла цветущую клумбу.

Сначала она отправила ребенка на клумбу с нарциссами, чтобы он нарвал цветов. Когда мальчик вырвал один цветок без корешка, женщина подошла сама и сорвала все нарциссы. На замечание прохожих сказала что «это для красоты». Стоит отметить, что женщина была без маски.

Фото опубликовал «Киев Оперативный».

Пользователи соцсети возмущены поведением киевлянки, которая сама совершает неблаговидные поступки и учит этому своего сына. Жители Позняков узнали женщину и пишут о ее, мягко говоря, странностях. По их словам, мать смеется, когда ее ребенок на велосипеде давит птиц, котов, малышей и даже взрослых. На замечания ни она, на ее сын не реагируют.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как жители Киева соблюдают карантин, гуляя в парках большими компаниями. Между тем, мэр столицы призвал киевлян отказаться от прогулок в парки и посещения с детьми детских площадок.

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