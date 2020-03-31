Общество и люди

День ангела Светланы: душевные поздравления и открытки

В четверг, 2 апреля, свой День ангела отмечают Светланы.

«ФАКТЫ» сделали подборку открыток и поздравлений для именинниц.

Тебе желаю море счастья,

Улыбок, солнца и тепла.

Чтоб жизнь была еще прекрасней,

Удача за руку вела!

Пусть в доме будет только радость,

Уют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом,

Беда обходит стороной!

Здоровья крепкого желаю

И легких жизненных дорог.

И пусть всегда, благословляя,

Тебя хранит твой ангелок!

***

В имени твоем таится свет,

Звездное собрание планет.

Сказка волшебная наяву,

Можно, я имя твое назову?

Шепот волн, сияние луны,

Блик свечей средь недр тишины.

Будь всегда любимой и желанной,

Дорогая, милая, Светлана.

***

Светочка, свет наш и надежда. Ты согреваешь своей лаской и теплом, никогда не отказываешь в помощи, даешь больше, чем можно даже ожидать. Так пусть твоя доброта будет вознаграждена, судьба подарит тебе долгожданное счастье, мечты осуществятся, а невзгоды останутся в прошлом.

***

Первый солнца луч —

Это ты Светлана,

Ты сияние звезд

В небесном океане.

От твоей улыбки

На душе светлей,

Мир с тобой, Светлана,

Становится добрей.

Я тебе желаю

Светить, не угасать,

Любимому звездою

Путеводной стать.

Больше поздравлений для Светланы читайте здесь.

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