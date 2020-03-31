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Общество и люди

День ангела Светланы: душевные поздравления и открытки

12:17 1 апреля 2020 161
День ангела Светланы
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В четверг, 2 апреля, свой День ангела отмечают Светланы.

«ФАКТЫ» сделали подборку открыток и поздравлений для именинниц.

День ангела Светланы

Тебе желаю море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!

Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

Здоровья крепкого желаю
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

День ангела Светланы

***
В имени твоем таится свет,
Звездное собрание планет.
Сказка волшебная наяву,
Можно, я имя твое назову?
Шепот волн, сияние луны,
Блик свечей средь недр тишины.
Будь всегда любимой и желанной,
Дорогая, милая, Светлана.

День ангела Светланы

***
Светочка, свет наш и надежда. Ты согреваешь своей лаской и теплом, никогда не отказываешь в помощи, даешь больше, чем можно даже ожидать. Так пусть твоя доброта будет вознаграждена, судьба подарит тебе долгожданное счастье, мечты осуществятся, а невзгоды останутся в прошлом.

День ангела Светланы

***
Первый солнца луч —
Это ты Светлана,
Ты сияние звезд
В небесном океане.

От твоей улыбки
На душе светлей,
Мир с тобой, Светлана,
Становится добрей.

Я тебе желаю
Светить, не угасать,
Любимому звездою
Путеводной стать.

День ангела Светланы

Больше поздравлений для Светланы читайте здесь.

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