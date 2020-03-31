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День ангела Светланы: душевные поздравления и открытки
В четверг, 2 апреля, свой День ангела отмечают Светланы.
«ФАКТЫ» сделали подборку открыток и поздравлений для именинниц.
Тебе желаю море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаю
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!
***
В имени твоем таится свет,
Звездное собрание планет.
Сказка волшебная наяву,
Можно, я имя твое назову?
Шепот волн, сияние луны,
Блик свечей средь недр тишины.
Будь всегда любимой и желанной,
Дорогая, милая, Светлана.
***
Светочка, свет наш и надежда. Ты согреваешь своей лаской и теплом, никогда не отказываешь в помощи, даешь больше, чем можно даже ожидать. Так пусть твоя доброта будет вознаграждена, судьба подарит тебе долгожданное счастье, мечты осуществятся, а невзгоды останутся в прошлом.
***
Первый солнца луч —
Это ты Светлана,
Ты сияние звезд
В небесном океане.
От твоей улыбки
На душе светлей,
Мир с тобой, Светлана,
Становится добрей.
Я тебе желаю
Светить, не угасать,
Любимому звездою
Путеводной стать.
Больше поздравлений для Светланы читайте здесь.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!