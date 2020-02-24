День ангела Светланы: самые лучшие поздравления и открытки

Общество и люди

В среду, 26 февраля, свой День ангела отмечают Светланы.

«ФАКТЫ» сделали для именинниц подборку открыток и поздравлений.

Пожелать хочу Светлане,

Словно солнышко, светить,

Быть веселой постоянно,

Не болеть и не грустить.

Счастье пусть, как легкий ветер,

Вдруг ворвется в жизнь твою,

Будь прекрасней всех на свете,

Поздравляю и люблю!



***

Пусть свет души твоей, Светлана,

Всем освещает мир вокруг!

Встаешь ты с солнцем, рано-рано,

Ты миру самый лучший друг!

Храни в себе добро и радость

И на других распространяй!

Пусть будет жизнь твоя как сладость!

Здоровье духа укрепляй!

Царят любовь и счастье в доме,

И будет так, поверь, всегда!

Копи добро в своем альбоме,

Чтоб в гости не зашла беда.



***

Вы знакомы со Светланой —

Самой светлой на Земле,

Самой чистой, самой славной?

Словно свет она в окне.

Будьте счастливы, Светлана,

Улыбнутся пусть глаза.

Пусть сбываются желания,

Радует весной гроза.

Света, Светочка, Светуля,

Сколько чувств и сколько слов.

Пусть всегда сопровождает

В жизни счастье и любовь!



***

Имя нежное Светлана,

Скажем честно, без обмана,

Тебе полностью подходит,

Суть твою на свет выводит.

Ты доверчива, ранима,

Людям веришь ты всегда.

Внешне ты неотразима

И душа твоя светла.

Мы желаем тебе счастья

И минуют пусть ненастья.

Ты друзей в дом приглашай

И улыбкой нас встречай.



***

Светлана — это маленькое солнце,

Которое не светит всем подряд.

Лишь для своих открыта и любезна,

А для чужих — как будто скрытый клад.

Светлана, светлая, всегда бежит с улыбкой

Навстречу дню, стремясь всё за закат.

Пускай же озаряет твой путь солнце,

Чтоб никогда не смела ты скучать.

Пускай желания сбываются все сразу,

Вокруг тебя всегда бушует рай,

Любовь окутает, от бед пускай всех спрячет,

А ты стремись, вперед иди, мечтай.

Ранее мы публиковали поздравления с именинами Веры.

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