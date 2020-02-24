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День ангела Светланы: красивые поздравления и открытки
26 февраля именины у Светлан, Светочек, Светлячков.
«ФАКТЫ» предлагают отправить именинницам красивые открытки и поздравления.
Светлана, светлая такая,
Так неспроста тебя зовут:
Добро в твоей душе без края,
Ты освещаешь жизни путь.
Желаю благ тебе и счастья,
Чтоб озаряла всё вокруг.
Пусть не страшат тебя ненастья,
А рядом будет верный друг!
Светлана, Светочка, Светуля,
Ты светлый лучик на земле.
Здоровой будь, родным на радость,
Счастливой будь в своей судьбе!
***
Света, Светочка, Светлана,
Самый светлый человек,
Будь счастливой постоянно,
Будет добрым пусть твой век.
Пусть во всех делах сердечных
Будет радость и покой,
И удача бесконечно
Ходит следом за тобой!
***
Наша милая Светлана —
Королева без изъяна.
С этой истиной простой
Все согласны, Светик мой.
Там, где ты, всегда веселье.
Поднимает настроение
Твоя теплая улыбка,
Звонкий смех и добрый нрав.
Оставайся искрой света,
Ведь с тобой печали нету.
Богом будь всегда хранима,
В жизни счастлива, любима.
***
Скажу тебе я без обмана:
Ты просто лучшая, Светлана!
Ведь ты нам даришь счастья свет,
Пусть у тебя не будет бед!
Пусть будет много светлых дней
И в жизни личной всё окей.
Пусть ждет тебя только успех,
Всегда звучит твой громкий смех.
Пусть все исполнятся желания,
Пусть будут пылкими признания,
Вся жизнь — уютна и спокойна!
Ты, Света, этого достойна!
***
Тепло и свет ты излучаешь,
И мир становится добрей.
Тебя Светланой величают —
Цветком, который всех милей.
И сердце жаждет пожеланий
Любви, тепла и долгих лет.
Мгновенья искренних признаний,
Где буквы от неправды нет.
Пусть посетит тебя фортуна,
И, не сгорая никогда,
Пусть падает при свете лунном
Твоя счастливая звезда.
Отметим, что в этот день именины празднуют Веры. Выбрать открытку для Веры можно здесь.
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