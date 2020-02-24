День ангела Светланы: красивые поздравления и открытки

Общество и люди

26 февраля именины у Светлан, Светочек, Светлячков.

«ФАКТЫ» предлагают отправить именинницам красивые открытки и поздравления.

Светлана, светлая такая,

Так неспроста тебя зовут:

Добро в твоей душе без края,

Ты освещаешь жизни путь.

Желаю благ тебе и счастья,

Чтоб озаряла всё вокруг.

Пусть не страшат тебя ненастья,

А рядом будет верный друг!

Светлана, Светочка, Светуля,

Ты светлый лучик на земле.

Здоровой будь, родным на радость,

Счастливой будь в своей судьбе!



***

Света, Светочка, Светлана,

Самый светлый человек,

Будь счастливой постоянно,

Будет добрым пусть твой век.

Пусть во всех делах сердечных

Будет радость и покой,

И удача бесконечно

Ходит следом за тобой!



***

Наша милая Светлана —

Королева без изъяна.

С этой истиной простой

Все согласны, Светик мой.

Там, где ты, всегда веселье.

Поднимает настроение

Твоя теплая улыбка,

Звонкий смех и добрый нрав.

Оставайся искрой света,

Ведь с тобой печали нету.

Богом будь всегда хранима,

В жизни счастлива, любима.



***

Скажу тебе я без обмана:

Ты просто лучшая, Светлана!

Ведь ты нам даришь счастья свет,

Пусть у тебя не будет бед!

Пусть будет много светлых дней

И в жизни личной всё окей.

Пусть ждет тебя только успех,

Всегда звучит твой громкий смех.

Пусть все исполнятся желания,

Пусть будут пылкими признания,

Вся жизнь — уютна и спокойна!

Ты, Света, этого достойна!

***

Тепло и свет ты излучаешь,

И мир становится добрей.

Тебя Светланой величают —

Цветком, который всех милей.

И сердце жаждет пожеланий

Любви, тепла и долгих лет.

Мгновенья искренних признаний,

Где буквы от неправды нет.

Пусть посетит тебя фортуна,

И, не сгорая никогда,

Пусть падает при свете лунном

Твоя счастливая звезда.

Отметим, что в этот день именины празднуют Веры. Выбрать открытку для Веры можно здесь.

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