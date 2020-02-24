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Общество и люди

День ангела Светланы: красивые поздравления и открытки

12:09 25 февраля 2020 31
День ангела Светланы
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

26 февраля именины у Светлан, Светочек, Светлячков.

«ФАКТЫ» предлагают отправить именинницам красивые открытки и поздравления.

День ангела Светланы

Светлана, светлая такая,
Так неспроста тебя зовут:
Добро в твоей душе без края,
Ты освещаешь жизни путь.

Желаю благ тебе и счастья,
Чтоб озаряла всё вокруг.
Пусть не страшат тебя ненастья,
А рядом будет верный друг!

Светлана, Светочка, Светуля,
Ты светлый лучик на земле.
Здоровой будь, родным на радость,
Счастливой будь в своей судьбе!

День ангела Светланы
***
Света, Светочка, Светлана,
Самый светлый человек,
Будь счастливой постоянно,
Будет добрым пусть твой век.

Пусть во всех делах сердечных
Будет радость и покой,
И удача бесконечно
Ходит следом за тобой!

День ангела Светланы
***
Наша милая Светлана —
Королева без изъяна.
С этой истиной простой
Все согласны, Светик мой.

Там, где ты, всегда веселье.
Поднимает настроение
Твоя теплая улыбка,
Звонкий смех и добрый нрав.

Оставайся искрой света,
Ведь с тобой печали нету.
Богом будь всегда хранима,
В жизни счастлива, любима.

День ангела Светланы
***
Скажу тебе я без обмана:
Ты просто лучшая, Светлана!
Ведь ты нам даришь счастья свет,
Пусть у тебя не будет бед!

Пусть будет много светлых дней
И в жизни личной всё окей.
Пусть ждет тебя только успех,
Всегда звучит твой громкий смех.

Пусть все исполнятся желания,
Пусть будут пылкими признания,
Вся жизнь — уютна и спокойна!
Ты, Света, этого достойна!

День ангела Светланы

***
Тепло и свет ты излучаешь,
И мир становится добрей.
Тебя Светланой величают —
Цветком, который всех милей.

И сердце жаждет пожеланий
Любви, тепла и долгих лет.
Мгновенья искренних признаний,
Где буквы от неправды нет.

Пусть посетит тебя фортуна,
И, не сгорая никогда,
Пусть падает при свете лунном
Твоя счастливая звезда.

Отметим, что в этот день именины празднуют Веры. Выбрать открытку для Веры можно здесь.

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