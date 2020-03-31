В Николаеве браконьеры устроили масштабные пожары (видео, фото)

Происшествия

30 марта в Николаеве произошло два масштабных пожара: горели заросли камыша. Как сообщила руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Николаевской области Иляна Пацюк, в 19:08 по экстренному номеру 101 поступил сигнал о пожаре на побережье реки Ингул, в микрорайоне Темвод, а уже в 19:44 сообщили об аналогичном пожаре на полуострове Аляуды, также в черте города. (Кстати, на днях в Закарпатье произошел масштабный пожар в Долине нарциссов.)

Гасили бушевавшее пламя в течение нескольких часов. Работали четыре единицы техники и 16 человек.

Кстати, два пожара в тех же районах города произошли и 27 марта. Тогда выгорел 1 гектар камыша.

Пожары в этих местах Николаева происходят из года в год. Пожарные говорят об умышленных поджогах, так как в каждом случае обычно есть несколько очагов.

По мнению николаевского эколога, директора Регионального ландшафтного парка «Тилигульский» Олега Деркача, наряду с версией о поджогах местными жителями «для наведения порядка» существует и другая — связанная с браконьерством. Именно в это время года многие виды рыб, в том числе щука, заходят в камыши на нерест. И в выгоревших участках ее легче вылавливать. Как бы там ни было, при пожарах страдают и растительность, и фауна, и люди, живущие в окрестных районах, вынужденные дышать ядовитым дымом. А главная причина — бездействие контролирующих государственных органов, безнаказанность поджигателей.

Напомним, пару месяцев назад крупный пожар произошел под Одессой, на территории Нижнеднестровского национального природоохранного парка. В районе водозаборной станции «Днестр» также горел камыш.

«ФАКТЫ» также сообщали, что в Украине резко выросло количество природных пожаров. В сети показали «горящую» карту страны, демонстрирующую последствия стихийных пожаров, к которым приводит выжигание сухой травы жителями сел.

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