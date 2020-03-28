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Украина

Названы правила въезда в Киев во время режима ЧС

12:33 28 марта 2020 320
въезд в Киев
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

На время режима чрезвычайной ситуации, который будет действовать в Украине до 24 апреля, въезды в Киев и выезды из столицы находятся под контролем городских властей.
Об этом в Facebook сообщил советник Киевского мэра, секретарь штаба Владимир Бондаренко.

По его словам, въезд в Киев легковому транспорту не ограничен. С 17 марта действует ограничение для въезда автобусов междугороднего и межобластного сообщения.

На блокпостах на въездах в столицу дежурит полиция и представители Муниципальной варты.

Температурный скрининг проводится пока выборочно, в случае ухудшения ситуации — будет обязательным, пишет чиновник.

Населению рекомендуют ограничить передвижение на собственном автомобильном транспорте между населенными пунктами, районами и регионами Украины, если для этого нет острой необходимости.

Напомним, с 18 марта в Украине вступили в силу ограничения междугородних и межобластных пассажирских перевозок, приостановлена работа метро. Киев ввел ограничения 17 марта. С 21 марта в столице ужесточили карантинные меры.

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