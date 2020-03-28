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Названы правила въезда в Киев во время режима ЧС
На время режима чрезвычайной ситуации, который будет действовать в Украине до 24 апреля, въезды в Киев и выезды из столицы находятся под контролем городских властей.
Об этом в Facebook сообщил советник Киевского мэра, секретарь штаба Владимир Бондаренко.
По его словам, въезд в Киев легковому транспорту не ограничен. С 17 марта действует ограничение для въезда автобусов междугороднего и межобластного сообщения.
На блокпостах на въездах в столицу дежурит полиция и представители Муниципальной варты.
Температурный скрининг проводится пока выборочно, в случае ухудшения ситуации — будет обязательным, пишет чиновник.
Населению рекомендуют ограничить передвижение на собственном автомобильном транспорте между населенными пунктами, районами и регионами Украины, если для этого нет острой необходимости.
Напомним, с 18 марта в Украине вступили в силу ограничения междугородних и межобластных пассажирских перевозок, приостановлена работа метро. Киев ввел ограничения 17 марта. С 21 марта в столице ужесточили карантинные меры.
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