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Советы от Бабы Жени: звезда «Дизель Шоу» нашел рецепт, как не сойти с ума на карантине (видео)
Звезда «Дизель Шоу» Евгений Сморигин, рассказавший ранее, как мошенница выманила у него 70 тысяч долларов, нашел рецепт, как не сойти с ума на карантине. Он не только сам коротает время в своем доме, но и развлекает поклонников. Евгений записывает смешные видео в образе бабы Жени Сморигишны, которая дает дельные советы, как сохранять здоровье и не сходить с ума в условиях самоизоляции.
«Многие интересуются, что делать в чрезвычайной ситуации. Во-первых, не бздеть, это еще никому не помогало. Во-вторых, сидите дома! Ну, не съездите вы к родственникам в Барышевку. Сэкономите денег! Делов-то. Продуктовые и аптеки работают, а что вам еще надо? Что, ваш дед в барбершоп собрался? Отрастет пару волосков, ничего страшного», — говорит бабуля в шутку о жизненно важных вещах в условиях пандемии.
Также Баба Женя утверждает, что юмор — это лучшее средство от скуки и от всех болезней.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Надя Дорофеева и Владимир Дантес на карантине устроили романтичную фотосессию.
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