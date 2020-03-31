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До 8 лет тюрьмы: юрист рассказал, что грозит украинцам, сбежавшим из обсервации
Не всем украинцам пришлись по душе правила об обязательной 14-дневной обсервации после возвращения из региона, пораженного коронавирусом. Уже были случаи, когда путешественники сбегали из отеля, куда их поселили на время обсервации. Юристы предупреждают, что за такую выходку гражданам может грозить до восьми лет тюрьмы.
«Отказываясь от обсервации, сбегая из мест обсервации, люди не только явно нарушают закон, но и ставят под угрозу жизни других людей, поскольку этот вирус может спровоцировать болезнь, привести к инвалидности и даже гибели человека», — предупредил юрист Василий Рябченко в комментарии изданию «ГОРДОН».
Юрист напомнил, что штрафы за нарушение правил карантина начинаются с 17 тысяч гривен, но одним только штрафом дело может не ограничиться.
«Все зависит от тяжести последствий. За нарушение правил карантина могут применить штраф от 17 до 170 тыс. грн. В то же время, если в результате нарушения режима обсервации заразились другие люди или даже погибли, речь может идти об уголовном наказании. В таком случае сбежавших можно осудить на срок от пяти до восьми лет заключения», — предупреждает юрист.
Напомним, пассажиры самолета, прилетевшего с Бали, пытались выломать дверь авиасудна, когда узнали о предстоящей 14-дневной обсервации. Эвакуированные из Катара были поселены в отеле «Козацкий» на Майдане, но некоторые туристы сбежали из гостиницы, несмотря на подписанные обязательства.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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