Спорт

Зинченко вывел Украину в четвертьфинал чемпионата Европы по FIFA 20 (видео)

Во вторник, 31 марта, в разгар карантина проходит очередной игровой день на чемпионате Европы по FIFA 20 среди профессиональных футболистов, который проводит популярный Instagram-блог 433.

В рамках 1/8 финала состоялся поединок Украина — Австрия. Честь нашей страны отстаивал футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко, игравший за «Барселону». За австрийцев в форме «Ливерпуля» сражался полузащитник «Шальке» и сборной Австрии Михаэль Грегорич. В тяжелом поединке подопечный Андрея Шевченко, возлюбленная которого Влада Седан проводит карантин в Украине, вырвал победу у соперника — 2:1 и пробился в четвертьфинал турнира.

Помимо Зинченко, борьбу за победу в турнире продолжают Тодд Кантуэлл (Англия), Мунас Даббур (Израиль), Патрик Шик (Чехия), Бернд Лено (Германия) и Билли Гилмор (Шотландия). Последние четвертьфиналисты чемпионата Европы определятся в поединках Диогу Жота (Португалия) — Никола Миленкович (Сербия) и Серхио Регилон (Испания) — Рэзван Марин (Румыния).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зинченко в матче FIFA 20 разгромил оппонента из России.

Фото ffu.ua



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