В связи с введением карантина в Великобритании опустевшие улицы валлийского города Лландидно заполонили козлы.

Об этом пишет местный журналист Эндрю Стюарт, передает National Geographic.

Он выложил 27 марта в Twitter видео с бегущими по улице козлами, а в следующие дни следил за их перемещениями.

I think I just got a group of goats in Llandudno arrested.



Let me explain… first, I saw this from inside a dark pub (the one I live in currently). I thought I was seeing things. So I took some video: pic.twitter.com/RtxYG6htLC