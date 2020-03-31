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Козлам закон не писан: в Британии животные игнорируют требования карантина "больше двух не собираться" (видео)

1:56 31 марта 2020 68
Козлы
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В связи с введением карантина в Великобритании опустевшие улицы валлийского города Лландидно заполонили козлы.

Об этом пишет местный журналист Эндрю Стюарт, передает National Geographic.

Он выложил 27 марта в Twitter видео с бегущими по улице козлами, а в следующие дни следил за их перемещениями.

На следующий день Стюарт отметил, что козлы вновь на улицах и по-прежнему нарушают правило не собираться в группы.

Козлы не исчезли с улиц и 30 марта. «Теперь они заправляют в Лландидно, и мы просто должны принять это как факт», — написал Стюарт.

Напомним, что строгий карантин в связи с пандемией коронавируса был введен в Великобритании 23 марта. Люди могут выходить из дома за покупками товаров первой необходимости, лечения, поездок на работу и с нее, если они не могут работать дистанционно, а также для пробежек или другой физической активности раз в день. Собираться больше, чем по двое запрещено, если речь не идет о членах семьи, живущих вместе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого диагностирован COVID-19, также находится на карантине. Он самоизолировался и продолжает работать дистанционно, связываясь с подчиненными по видеоканалам.

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