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В "Борисполе" сел еще один самолет с медицинским грузом из Китая: что привезли и как распределят
В Украину прибыла из Китая новая крупная партия тестов на коронавирус, очков для врачей, а также медицинских масок. Самолет разгружается в аэропорту «Борисполь».
В Офисе президента уточнили, что на этот раз в Украину прибыли не экспресс-тесты, а высокоточные системы ПЦР-диагностики в количестве 100 тысяч штук. Они нужны для окончательного подтверждения диагноза, поскольку экспресс-тесты нередко дают ложнонегативный результат.
Тем же рейсом в «Борисполь» прибыли медицинские маски, но их количество Офис президента не называет. Маски, а также комплектующие к аппаратам искусственной вентиляции легких обещают направить в больницы, лаборатории, военнослужащим, пограничникам. Часть масок ожидается в свободной продаже.
Напомним, второй самолет из Китая 29 марта привез в Украину 1,8 млн медицинских масок.
Фото Офис президента
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