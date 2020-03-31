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Украина

В "Борисполе" сел еще один самолет с медицинским грузом из Китая: что привезли и как распределят

21:06 31 марта 2020 149
самолет
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Украину прибыла из Китая новая крупная партия тестов на коронавирус, очков для врачей, а также медицинских масок. Самолет разгружается в аэропорту «Борисполь».

В Офисе президента уточнили, что на этот раз в Украину прибыли не экспресс-тесты, а высокоточные системы ПЦР-диагностики в количестве 100 тысяч штук. Они нужны для окончательного подтверждения диагноза, поскольку экспресс-тесты нередко дают ложнонегативный результат.

Тем же рейсом в «Борисполь» прибыли медицинские маски, но их количество Офис президента не называет. Маски, а также комплектующие к аппаратам искусственной вентиляции легких обещают направить в больницы, лаборатории, военнослужащим, пограничникам. Часть масок ожидается в свободной продаже.

Напомним, второй самолет из Китая 29 марта привез в Украину 1,8 млн медицинских масок.

Фото Офис президента

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