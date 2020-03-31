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Семен Слепаков записал матерную песню про коронавирус и нарвался на критику в сети (видео 18+)
Российский юморист и шоумен Семен Слепаков записал новую песню на самую злободневную тему: как Россия пытается противостоять коронавирусу. Песня называется «Вирусная». Исполняет ее Слепаков сидя в одиночестве в неубранной квартире, намекая на карантин и запрет выходить из дома.
Основная мысль песни: борьба с инфекцией ожидаемо свелась к притеснению неугодных и проталкиванию властью «под шумок» своих собственных интересов, например, правок в Конституцию. Кроме того, коронавирус стал отличным способом заставить население забыть о много лет не решаемых проблемах в стране.
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Подписчикам Слепакова его новое творение понравилось, хотя музыканту попеняли за обилие матов в тексте.
Напомним, в России подтверждены 2337 случаев заражения коронавирусом. Появились опасения за здоровье Владимира Путина, поскольку 31 марта подтвердился диагноз у врача, неделю назад встречавшегося с президентом.
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