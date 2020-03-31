1 апреля: лучшие розыгрыши, приколы и картинки

Общество и люди

В среду, 1 апреля, отмечают День смеха (День дурака). В этот день не только поздравляют друг друга, а и устраивают розыгрыши.

«ФАКТЫ» собрали для вас розыгрыши, картинки и первоапрельские шутки.

Если вы решили разыграть родственников и друзей, смешайте Skittles и M&M's и угостите их. Эта «угадайка» кислого и сладкого не оставит никого равнодушным.

Если таблетку пищевого красителя разместить в кране (за сеткой рассеивателя), цветная вода повеселит домочадцев.

Создайте большое «молочное» пятно из клея ПВА, разлив его на стекле. Подождите, пока высохнет, и аккуратно разместите на клавиатуре ноутбука любимого человека.

Ну, и классика: покройте мыло прозрачным лаком. Утром ваши домочадцы очень удивятся, почему оно не мылится.

Напомним, что в Google решили отказаться от своих традиционных розыгрышей к 1 апреля.

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