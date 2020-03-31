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Князь Монако Альбер выздоровел после заражения COVID-19

23:48 31 марта 2020 54
Князь Монако Альбер
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Князь Монако Альбер II, который первым в мире из монархов заразился коронавирусом, смог избавиться от опасного заболевания, вернувшись во вторник, 31 марта, к своей семье.

Об этом пишет МК со ссылкой на издание Hello!

«Врачи, которые следят за здоровьем Его Светлости князя Альбера II с того момента, как он заразился CoViD-19, разрешили ему прекратить пребывание в карантине. Объявляется, что князь излечился и находится в добром здравии», — цитирует издание сообщение канцелярии королевского дворца.

Также издание отмечает, что несмотря на выздоровление, князь, по советам врачей, будет продолжать соблюдать самоизоляцию.

При этом он будет поддерживать удалённый контакт с правительством и советниками. В канцелярии также напомнили, что все подданные королевского дворца обязаны выполнять требования самоизоляции и в ближайшее время не контактировать с другими людьми.

Напомним, о том, что князь Монако Альберт II заразился коронавирусом, стало известно 19 марта. Отмечалось, что, несмотря на диагноз, он продолжил работу на карантине в своём кабинете. Монарх рассказал, что болезнь протекала у него с довольно лёгкими симптомами, а первым проявлением заболевания стал насморк.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во вторник, 31 марта, число умерших от коронавируса COVID-19 в мире превысило 41 тысячу человек. За сутки добавилось 3 797 новых случаев с летальным исходом. Уровень смертности достиг 19%. Общее число инфицированных составляет уже 847 тысяч 404 человека. В последний день марта было выявлено 62 тысячи 745 новых случаев заражения. Коронавирус обнаружен уже в 200 странах мира.

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