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"Евровидению" нашли замену: организаторы выступили с необычным предложлением

0:44 1 апреля 2020 20
Евровидение 2021
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Организаторы отмененного из-за пандемии коронавируса песенного конкурса «Евровидение-2020» предложили его участникам не ждать целый год, а встретиться в онлайн-режиме, исполнив свои песни на концерте, который, по их задумке, сможет в чем-то заменить традиционное шоу.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте конкурса.

Альтернативное онлайн-шоу состоится 16 мая, оно будет называться «Евровидение Европа сияет светом» (Eurovision: Europe Shine A Light).

Организаторы рассчитывают, что все конкурсанты, которые планировали приехать в Нидерланды на Евровидение, примут участие в указанном онлайн-концерте.

А так как приехать на конкурс должен был 41 участник, то организаторы надеются услышать каждую из 41 песни онлайн.

Кроме этого, организаторы призвали национальных вещателей, членов Европейского союза вещателей (EBU) также транслировать это шоу. Трансляция будет и на канале конкурса в YouTube. Ожидается, что шоу будет длиться около двух часов, выступить пригласят и тех артистов, которые принимали участие в Евровидении в предыдущие годы.

Напомним, что песенный конкурс Евровидение 2020 должен был пройти в Роттердаме с 12 по 16 мая. Права представлять на нем Украину добилась группа Go_A.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что отмена «Евровидения-2020» не стала большим ударом для группы Go_A, так как она представит нашу страну в следующем году, еще лучше подготовившись к выступлению.

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