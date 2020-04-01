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Недавно вернулся из-за границы: под Одессой депутат горсовета заразился коронавирусом
В Одесской области, где готовность к коронавирусу существует только на бумаге, коронавирусной инфекцией заразился депутат горсовета Южого.
Об этом пишет местное издание «Думская».
«Житель Южного, у которого вчера лабораторно подтвердили COVID-19, является депутатом местного горсовета», — говорится в сообщении.
Имя депутата не уточняется. О нем известно только то, что мужчина 1974 года рождения недавно вернулся из-за границы и почувствовал себя плохо.
«Обратился к семейному врачу, а потом был госпитализирован. Круг его контактов составляет 37 человек», — пишет издание.
Напомним, что аналогичный случай произошел в Тернопольской области, где коронавирус диагностировали у мэра райцентра Монастыриска Андрея Старуха. По словам градоначальника, в последний месяц он чувствовал себя хорошо, ни разу не было ни повышенной температуры, ни других симптомов. При этом мэр призвал горожан не паниковать и соблюдать карантин. Сам он намерен удалиться на двухнедельную самоизоляцию.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на десять часов вечера вторника, 31 марта, в Украине подтверждены 645 случаев COVID-19. Зафиксированы 17 случаев с летальным исходом и 10 случаев выздоровления пациентов.
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